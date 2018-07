Begegnung mit Kardinal Zen: Wie chinesische Kommunisten die Kirche unterdrücken

Von Michaela Koller



Der emeritierte Bischof von Hongkong, Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, hat während seines Deutschlandbesuchs in diesem Frühjahr eindringlich vor zu viel Kompromissbereitschaft gegenüber der kommunistischen Führung in Peking gewarnt.



In der katholischen Untergrundkirche gebe es trotz äußeren staatlichen Drucks noch mehr interne religiöse Freiheit als in der staatstreuen, „offiziellen“ Kirche.

FOTO: M. von Gersdorff im Gespräch mit Kardinal Zen



Daher schadeten Anerkennungsbestrebungen des Vatikans gegenüber der Chinesisch Katholisch-Patriotischen Vereinigung, die von der Regierung anerkannt ist, letztlich allen Gläubigen in China.

Papst Franziskus betrachte den Dialog mit der kommunistischen Führung in Peking aus lateinamerikanischer Perspektive. Zudem sei er durch Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin falsch beraten.

„In manchen Provinzen wie in Hebei hat die Untergrundkirche sogar ihre eigenen Kirchen, manchmal sogar große Kirchen“, berichtete der Kardinal in Frankfurt bei einem Vortrag. Die Regierung toleriere das nur deshalb, weil die Gläubigen zahlreich seien und zusammenhielten. Das werde sich aber ändern, wenn der Vatikan weiter den Beitritt zur offiziellen Kirche für erlaubt erklärt.

„Einige aus der Untergrundkirche werden sich dann der offiziellen Kirche anschließen, denn in der Untergrundkirche ist man immer in Gefahr“, fuhr der Kirchenmann fort. Es gebe auch Gläubige, die diesen Schritt weiterhin aus Gewissensgründen ablehnen, treu zum Papst stehen.



„Jetzt sagt aber der Vatikan, dass dies in Ordnung wäre“, beklagte Zen. Einen Teil der Katholiken ermuntere Rom auf diese Weise wirksam, gleichsam zu kapitulieren, während die anderen Gläubigen sich verraten fühlten. Er warnte diese davor, den Glauben zu verlieren. „Wartet auf die Zeit Gottes“, sagte er ihnen.

Die Kommunisten seien sich selbst Gesetz. Das zeige sich seit der Neuauflage der Vorschriften für religiöse Angelegenheiten vom 1. Februar 2018. Eine Reihe der Bestimmungen seien nicht neu, sondern würden nur verschärft. Nun stehe an den Kirchentüren, dass Leuten unter 18 Jahren nicht gestattet ist, in die Kirche zu gehen. „Das ist kein neues Gesetz. Dies gab es schon. Sie setzen es jetzt erst um.“

Der Würdenträger fügte hinzu: „Während sie mich gut behandelt haben, konnte ich sehen, wie sie unsere Kirche in China behandelt haben, sogar die Bischöfe der offiziellen Kirche.“

Das atheistische Regime habe ihnen keinen Respekt entgegen gebracht, sondern sie vielmehr wie Sklaven behandelt, was sich aktuell fortsetze. Auch heute bestimme es die Bedingungen des Dialogs mit dem Vatikan, der sich aus Zens Sicht auf zu weit gehende Zugeständnisse einlasse, gerade im Hauptstreitpunkt, hinsichtlich der Bischofsernennungen. Noch immer gebe es sieben Bischöfe, die ohne Zustimmung von Rom geweiht worden sind. Drei davon seien exkommuniziert.



Nun erwartet China, der Papst möge diese anerkennen. Selbst wenn sie sich reumütig an ihn wendeten, könnte der Papst sie nicht einfach in die eigenen Reihen aufnehmen. Dazu müsste er weltweit gültige Prinzipien aufgeben, da zwei der drei Kirchenvertreter Frau und Kinder hätten. Dabei geht es nicht um das Für und Wider dieses Lebensstils, sondern um die Autonomie einer Religionsgemeinschaft. Durch diese Art der „Ostpolitik“ des Vatikans sei die Autonomie der Kirche gefährdet. Sollte künftig die Regierung die Bischöfe ernennen, sei davon auszugehen, dass sie diejenigen wählen, die ihnen gefallen und nicht jene, die gute Hirten für die Kirche seien.

„Papst Franziskus kommt aus Südamerika, wo er Kommunisten kennt, die von der Militärdiktatur verfolgt wurden.“ Die Kommunisten hätten sich in diesen Ländern der Armen angenommen, die von den Regimen unterdrückt wurden. „Auch wenn sie keine Kommunisten waren, wie etwa die Jesuiten, die Mitbrüder von Papst Bergoglio, wurden sie dennoch als solche bezeich net.“ Daher glaube er, betrachte Franziskus die Kommunisten durch eine rosa Brille. Da der Papst jedoch keine Erfahrungen in China gesammelt habe, wisse er offenbar nicht, dass die Kommunisten in China „echte Diktatoren“ seien.

Die Gespräche mit Peking dominiere im Vatikan Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Schon als jüngerer Vatikandiplomat mit dem damaligen Titel eines Monsignore habe dieser lieber eigenständig mit Peking verhandelt, anstatt sich mit der zuständigen Expertenkommission zu beraten.



„Viele Vertreter im Vatikan sind vielleicht einfach nur unwissend. Auf Parolin trifft dies nicht zu“, klagte Kardinal Zen vor mehreren hundert Zuhörern.

Er erinnerte an die Vergangenheit der Kulturrevolution: „Sie haben Hunderttausende von Menschen getötet und die Kirche hat viele Märtyrer bekommen.“

Nun würden nicht mehr so viele Menschen umgebracht oder ins Gefängnis gesteckt. Aber es befänden sich noch viele Glaubensgefangene hinter Gittern, darunter auch Bischof Jakob Su Zhimin von Baoding in der Provinz Hebei seit mehr als 20 Jahren. „Wenn der Vatikan mit der Regierung in Peking verhandelt, kann er nicht über den Bischof sprechen.“ Das werde sonst als Affront aufgefasst.

Zen selbst ist in Schanghai geboren, ging 1948 nach Hongkong ins Seminar. Im Jahr darauf entschieden die Kommunisten den chinesischen Bürgerkrieg für sich, während sich die Kuomintang nach Taiwan zurückziehen musste. So blieb Zen von seiner Familie in Rotchina getrennt, wo er jedoch vierzig Jahre später, von 1989 bis 1996 in Seminaren unterrichten durfte.

Inzwischen reagierte der Papst auf die zahlreichen Stellungnahmen Kardinal Zens, unter anderem anlässlich der Stephanus-Preisverleihung. In einem Interview mit Philipp Pulella von Reuters sagte er: „Ich denke, er ist ein wenig ängstlich. Vielleicht hat das Alter einigen Einfluss.“ Dialog sei ein Risiko, aber er ziehe das Risiko der sicheren Niederlage, nicht zu sprechen, vor.

Was er und sein Staatssekretariat hinter den Kulissen mit Pekings Führung beschließen, geht daraus nicht hervor. Eine Verlautbarung nach dem turnusgemäßen Besuch der Bischöfe von

Hongkong und Macau beim Heiligen Stuhl am 23. Juni über den sino-vatikanischen Dialog klingt entsprechend wolkig: Der aktuelle Bischof von Hongkong, Michael Yeung Ming-cheung, wird mit den Worten zitiert, dass die Position des Vatikan klar sei: Der Papst wolle niemanden irritieren, keine unklugen Schritte unternehmen; gleichzeitig müsse er etwas zum Wohle der Kirche sowie der chinesischen Gesellschaft tun.

Hingegen beobachten Menschenrechtsorganisationen einen Zuwachs an Unterdrückung gegen Christen. Der 55-jährige Priester Yan Lixin aus der Provinz Hebei wurde im April zur Vorbereitung des Besuchs in Rom von Hongkongs amtierenden Bischof eingeladen. Daraus wurde nichts: Am 9. April stürmten Polizisten sein Haus und er wurde dabei festgenommen. Erst am 28. April kam er nach zahlreichen Verhören frei. Dabei versuchten sie, ihn zu zwingen, der Chinesisch Katholisch-Patriotischen Vereinigung beizutreten.

Für Menschenrechtsorganisationen wie die IGFM ist dies Mahnung genug, in ihren Forderungen gegenüber Peking in keinem Fall nachzugeben.

Quelle: http://mail.igfm.de/m/7111478/554382-094b941667f767daa28003880031bffe

Weitere Infos: Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM)

Borsigallee 9 in 60388 Frankfurt am Main, Tel.: 069-420108-0, www.menschenrechte.de

Advertisements