Causa Ulrich Zurkuhlen (Münster): Ist das „Predigtverbot“ von Bischof Genn berechtigt?

Von Felizitas Küble

Hier im CHRISTLICHEN FORUM wurde bereits mehrfach über die Skandalisierung einer Predigt berichtet, die der Ruhestands-Pfarrer Ulrich Zurkuhlen in der Heilig-Geist-Kirche von Münster gehalten hat.

Das von Medien und Kirchenleitung hochgeschaukelte „Ereignis“ schlägt deutschlandweite Wellen auch in Funk und Fernsehen.

Der mittlerweile von (fast) allen Seiten attackierte Geistliche hatte dafür plädiert, daß höhere kirchlichen Amtsträger gegenüber missbrauchsschuldigen Priestern irgendwann zur Vergebung bereit sein sollten.



Dieser Predigtteil wurde vielfach in der Öffentlichkeit so ausgelegt, als hätte Pfarrer Zurkuhlen ausdrücklich von den Opfern verlangt, den Tätern zu verzeihen, was jedoch so nicht zutrifft.



BILD: Bischof Genn mit Gläubigen bei einem Fest auf dem Domplatz

Nun hat Bischof Dr. Felix Genn wenige Tage nach jener aufregenden Sonntagsmesse einen Brief an den 79-jährigen Priester geschrieben und ihn aufgefordert, bis auf weiteres nicht mehr zu predigen.

Zunächst einige Hinweise zum formalen Gang der Dinge: Der Münsteraner Oberhirte hat dem Ruheständler kein formelles Predigtverbot per Dekret erteilt, sondern ihn „nur“ schriftlich zu einem Predigtverzicht aufgefordert.

WARUM wählte der Bischof nicht den Weg eines DEKRETS?

Dies ist aber nur scheinbar eine „mildere“ Vorgangsweise, genau umgekehrt wird nämlich ein Schuh draus:

Im Falle eines förmlichen Dekrets hätte Pfarrer Zurkuhlen den Bischof innerhalb einer kirchenrechtlich vorgeschriebenen Frist von zehn Tagen um Rücknahme der Maßnahme bitten können.

Hätte der Bischof dies abgelehnt oder innerhalb einer Frist von vier Wochen überhaupt nicht reagiert, so wäre der Weg zur vatikanischen Kleruskongregation für Pfr. Zurkuhlen frei gewesen – er hätte also einen Rekurs (Beschwerde) in der Kurie einreichen können.



Die Wahrscheinlichkeit wäre nach objektiver Sachlage groß gewesen, daß die römische Kongregation dem Priester recht gegeben hätte. Oder warum sollte die Kleruskongregation ein Predigtverbot für gerechtfertigt halten, nur weil der Priester über Vergebung predigte, die auch für Missbrauchstäter miteinbeziehe?



Bischof Genn hat den formalen Weg also vermieden, was für den betreffenden Priester durchaus kein Vorteil ist, da er sich nun kirchenrechtlich nicht wehren kann.

Andererseits wird von ihm natürlich erwartet, daß er der Aufforderung des Bischofs nach einem Predigtverzicht nachkommt – eine klassische Zwickmühle also!

Fall Spätling: Bischof mußte Predigtverbot zurücknehmen

Immerhin hatte der Münsteraner Oberhirte in der Causa Spätling schon einmal den Kürzeren gezogen:



Damals erteilte er Pfarrer Paul Spätling per Dekret ein Predigtverbot, nachdem dieser am Abend zuvor eine islamkritische Ansprache gehalten hatte. Der Priester ging den oben erwähnten Rekurs-Weg, was zur Folge hatte, daß der Vatikan das Predigtverbot aufhob, also diese Maßnahme Genns für ungültig erklärte. (Näheres hier: https://charismatismus.wordpress.com/2015/07/13/vatikan-hebt-predigtverbot-fuer-islamkritischen-pfarrer-paul-spaetling-auf/)



In der Causa Zurkuhlen heißt es nun in kirchl. Äußerungen (so auch bei der gestrigen Gemeindeversammlung in der Hl.-Geist-Kirche), der Bischof habe deshalb kein formelles Predigtverbot erteilt, weil die Äußerungen von Pfr. Zurkuhlen nicht schriftlich vorlägen (der Geistliche hat frei gepredigt).



Aber dies war bei Pfarrer Spätling durchaus ebenso der Fall (dem Bischof lag kein Rede-Manuskript vor), trotzdem folgte blitzschnell das Dekret – und dies sogar über die Medien (die früher darüber informiert waren als der betroffene Priester).

Wie dem auch sei, eines steht aus meiner Sicht fest, nämlich daß das Quasi-Predigtverbot für Pfr. Zurkuhlen völlig überzogen ist und im Vatikan kaum eine Chance auf einen Ok-Stempel hätte.



Mag des Priesters Ansprache auch teils ungelenkig formuliert gewesen sein, so hätte ein bischöflicher „Rippenstoß“ – also eine Rüge oder Sachkritik – vollauf genügt.



Und wenn schon ein (nicht-formelles) Predigtverbot, warum dann ein pauschales? Weshalb nicht begrenzt auf das Missbrauchsthema, wozu sich der Priester nicht mehr äußern solle?

BILD: Das Buch „Wagen wir zu sprechen“ von Pfr. Zurkuhlen behandelt das Vaterunser-Gebet, das die Worte enthält „…wie auch wir vergeben…“

WAS veranlaßt den Bischof zu solch einem rigorosen Vorgehen? Entspricht das der von ihm so viel gepriesene Kultur des Dialogs und der Barmherzigkeit?

Gewiß nicht – eher geht es wohl darum, für „Ruhe im Karton“ zu sorgen, den weltlichen und linkskatholischen Medien einen Köder hinzuwerfen, damit sie in ihrem unerbittlichen Jagdeifer erst einmal zufriedengestellt sind – und somit das Thema einpacken.

Vermutlich wird genau das Gegenteil eintreffen – nämlich nach der Devise: Wer A sagt, muß auch B sagen.

Schon auf der emotional geprägten Gemeindeversammlung am gestrigen Mont ag wurde mehrfach der Ruf nach einer amtlichen Abberufung Zurkuhlens aus dem Seelsorgsteam laut. Wer eine kampagenenbewegte Schar munter füttert, weckt doch Lust auf eine Fortsetzung des Feldzugs gegen den „Skandalpriester“.



ODER steckt noch eine weitere Absicht hinter der bischöflichen Vorgangsweise?

Will sich Dr. Felix Genn gerne als Supersaubermann in puncto Missbrauchsbekämpfung profilieren? Der tolle Kirchenmann mit der „Null-Toleranz“-Parole?

Wäre es aber nicht ehrlicher, hierbei eigene – und zwar schwerwiegende – Versäumnisse einzuräumen?

Oder soll mit diesem markigen Verhalten gerade davon a b g e l e n k t werden?!

Bischof Genn hatte Pfr. Terlinden sogar befördert

Wie steht es denn mit der Causa Ulrich Terlinden? – Hier ging es nicht um eine ungeschickte Predigt, sondern um tatsächliche Übergriffe eines Geistlichen an Schutzbefohlenen und Jugendlichen.

Obwohl diese dem bischöflichen Ordinariat längst bekannt waren, hat man den Priester allen Ernstes nach Kevealer versetzt, den größten Wallfahrtsort im Bistum Münster – dort hatte er sogar einen eigenen Beichtstuhl.



Damit nicht genug, hat Bischof Dr. Felix Genn ihn danach sogar zum leitenden (!) Pfarrer von St. Johannes Baptist in Bedburg-Hau ernannt, obwohl dessen Übergriffigkeiten der Bistumsleitung doch seit vielen Jahren bekannt waren.



Pfr. Terlinden wurde erst im Dezember 2018 amtsenthoben bzw. suspendiert, nachdem weitere Vorwürfe laut wurden.

Die „Westfälischen Nachrichten“ (WN) schreiben dazu: „Das Bistum weist außerdem darauf hin, dass der Beschuldigte schon an zwei früheren Stationen auffällig geworden sei.“

Genau so ist es – und trotzdem hat man ihn nicht etwa „nur“ hin- und hergeschoben (wie dies früher oft in solchen Fällen erfolgte und was schon schlimm genug wäre), sondern ihn sogar b e f ö r d e r t .

Lesen wir aus den WN weiter hierüber:

„So kam es…2006, als er Pfarrer in Ottmarsbocholt war, zu sexuellen Annäherungen an einen Erwachsenen. Terlinden musste sich daraufhin einer psychologischen Beratung unterziehen. Erneut sei es 2011 in Kevelaer zu für einen Priester unangemessenen Kontakten, im Sinne eines Austauschs elektronischer Nachrichten mit sexuellen Inhalten mit zwei Männern gekommen, heißt es weiter. Der Priester habe daraufhin eine längere Therapie gemacht.“

Wohlgemerkt: Trotz dieser Vorgänge und der „längeren Therapie“ konnte Terlinden hinterher leitender Pfarrer in Bedburg-Hau werden. Genau hierfür trägt niemand anders als der Bischof von Münster die amtliche Verantwortung.

Soll das überzogene Vorgehen in der Causa Zurkuhlen – wo es lediglich um eine teils ungeschickt gehaltene Predigt geht – darüber hinwegtäuschen, daß der Bischof allen Grund hätte, sich selber an seine höchsteigene Brust zu schlagen?!

