CDU und EKD sind auf einem falschen Kurs

Von Almut Rosebrock

Meine Zustimmung zur Austrittserklärung von Herrn Abler aus der CDU: https://charismatismus.wordpress.com/2020/08/11/kreisrat-abler-verlaesst-die-cdu-nach-43-jahren/

Aus einer anderen Generation stammend (geb. 1968), habe ich gerade – zugegeben mit schwerem Herzen – die evangelische Kirche verlassen, da sie mir zu „politisch“, einseitig und diskussionsverweigernd sowie Bibel-untreu geworden ist.

Das war mein erster Offener Brief (ich bin in keiner Partei, war aber bis 2012 CDU-Wählerin) an Frau Merkel: http://7-berge.blogspot.com/2010/09/offener-brief-die-bundeskanzlerin.html

Die Themen entsprechen in etwa der Begründung von Kreisrat Abler.

Als konservativer Bürger findet man sich in der CDU nicht mehr wieder. Die „Volkspartei“ hat ihr Antlitz verändert, ist „modern“ und „fortschrittlich“ geworden. Damit hat sie nicht wenige ernsthafte Bürger hinter sich gelassen – die diese Partei bereits verlassen haben, nicht mehr wählen, in Überlegung zum Austritt sind.

Danke, Herr Abler, dass Sie den konsequenten Schritt gegangen sind. Auch ich habe „aufgegeben“, auf Besserung oder Änderung zu hoffen.



Jene Partei, die für mich nun als einzige zum Wählen infrage kommt, die AfD, wird allgemein ausgegrenzt, verfemt, „blockiert“, dämonisiert und „in die rechte Ecke gestellt“.

Ich bin bürgerlich, wertkonservativ, gerne auch kritisch diskursiv denkend und Demokratin. Darum muss ich konsequent sein.



Ich bitte immer wieder um respektvollen Umgang auch mit kritischen Bürgern. (Aktuell sind es auch Corona-Maßnahmen-Kritiker, für die alle Rechte des Grundgesetzes gelten!)

Keine Partei, kein Mensch hat auf alle Fragen eine Antwort und weiß den „Königsweg“. Das ist Geschichte – auch Kampf!

Wir leben in bewegten und nicht einfachen Zeiten. Migration, Islam, Globalisierung, EU-isierung, Digitalisierung, wirtschaftliches „Verzocken“, Kriege, Streit, Katastrophen, Umweltprobleme vielerorts fordern (und überfordern) uns und die Politik.

Riesige „Geldgeber“ und „Lobbyisten“ versuchen, den Gang der Welt und Politik in ihrem Sinn zu beeinflussen. Das geschieht auch mit gesellschaftlichem Druck, teils „Bestechung“, Einflussnahme auf Medien, Digitalkonzerne usw. Es ist tatsächlich ein „Infokrieg“ um Information entbrannt bzw. Unterdrückung von Kritikern und skeptischer Information (z.B. „einfach“ per Löschung bei Twitter, Facebook, Youtube etc. sowie Totschweigen bzw. manipulative Berichterstattung).



Mich macht es traurig und betroffen zu sehen, wie „kurzsichtig“ und einseitig manche politische Entscheidungen getroffen werden – und wie sehr sie ideologie-bestimmt sind.



Menschlichkeit und umfassende Erwägungen, auch Wahrheit und Gerechtigkeit scheinen dahinter manchmal zurückzutreten . Gemeinsame Wertvorstellungen schwinden.



Ist das noch „Demokratie“, wie die Vorväter sie gedacht haben?



Ich bin natürlich nur normale Bürgerin. Ich schaue „vom Spielfeldrand“ zu – und denke mir meinen Teil. Ich habe das Vertrauen in gewissem Sinne verloren. Das „Schönreden“ und „Selbstlob“, das ich in Politik und Medien sehe, widert mich an. Es kostet viel Steuergeld, die Fassade aufrechtzuerhalten. Und selbstverständlich ist auch nicht alles schlecht. Der Alltag ist ja auch anstrengend in Politik, Demokratie, Medien.

Insofern DANKE an jeden, der sich redlich müht und konstruktiv in unserer Gesellschaft mitwirkt!

Unsere langjährige Autorin Almut Rosebrock ist Apothekerin, Familienmutter und engagierte Christin mit ihrem Aktionsbündnis „Gerne leben mit Kindern“