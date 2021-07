Henry van Dyke: Liebe, Zeit und Ewigkeit

ZEIT ist

zu langsam für jene, die warten,

zu bewegt für jene, die fürchten

zu lang für jene, die trauern,

zu kurz für jene, die sich freuen,

aber für jene, die lieben,

ist die Zeit EWIGKEIT.



{Time is

Too slow for those who wait,

Too swift for those who fear,

Too long for those who grieve,

Too short for those who rejoice,

But for those who love,

Time is Eternity.}

Henry Jackson van Dyke

amerikanischer Schriftsteller, Erzieher und Geistlicher; 1852-1933